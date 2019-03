Wohnraum: Der Preisanstieg geht weiter

Im Jahresabstand erhöhten sich die Wohnungsmieten um 2,6 Prozent. Die Betriebskosten betragen durchschnittlich 2,1 Euro pro Quadratmeter, seit Ende 2013 haben sie um 10,5 Prozent zugelegt. Auch Ende 2018 war die Nachfrage nach Wohnraum hoch, das lässt die Preise in Österreich weiter steigen. Im EU-Vergleich verteuerten sich die österreichischen Wohnimmobilien fast doppelt so stark wie in der EU: In Österreich stiegen die Mieten im dritten Quartal 2018 mit einem Plus von acht Prozent fast doppelt so stark ( EU: 4,3 Prozent).

OeNB-Analyse

Neben Österreich wiesen auch die Niederlande, Irland, Portugal, Spanien und Luxemburg dynamisch steigende Wohnimmobilienpreise Ende 2018 auf. Die Ausnahme blieben Italien und Schweden, wo im gleichen Zeitraum die Kaufpreise gesunken sind (–0,8 bzw. 2,1 Prozent). Das geht aus der aktuellen Immobilienmarktanalyse der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hervor.

Wohnraum überbewertet

Auffallend ist der kräftige Preisauftrieb in den Bundesländern (ohne Wien), wo die Kaufpreise für Wohnimmobilien im Durchschnitt sogar um 9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegten: Die Preise für Einfamilienhäuser stiegen um 6,9 Prozent. In Wien betrug der Anstieg im Jahresabstand 6,5 Prozent. Die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum kurbelte auch die Wohnbaukreditvergabe an. Nach wie vor sind Immobilien in Wien überbewertet, laut OeNB: die Überbewertung ist sogar noch gestiegen, auf 24,9 Prozent.