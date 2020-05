Wohnraum auf Zeit im Messecarrée Nord

Das zweite room4rent-Haus der ÖSW-Gruppe in der Leopoldstadt wurde offiziell eröffnet. Die 182 möblierten Apartments in der Vorgartenstraße verfügen über ein bis drei Zimmer und sind 35 bis 105 m² groß. Ein privater Freiraum in Form einer Loggia oder einer Terrasse ergänzt die Wohneinheiten. Die Mietdauer kann zwischen zwei Monaten und zwei Jahren gewählt werden, die Einheiten eignen sich vor allem für Pendler, Studenten und Wiener auf Zeit. Die Gesamtkosten pro Monat betragen 760 Euro für eine 42 Quadratmeter große Wohnung. Ein weiteres room4rent-Haus befindet sich in der Storchengasse im 15. Bezirk. www.oesw.at

