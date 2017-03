Wohnkomfort im Tennengau

Die Salzburg Wohnbau realisiert ein neues Projekt in Kuchl: Neben 22 Eigentumswohnungen sind ein Gesundheitszentrum und eine Geschäftsfläche geplant. Das alte Gemeindeamt und ein Haus des Holztechnikums wurden abgerissen, um ein stufenförmig angelegtes Ensemble aus drei Gebäuden errichten zu können. Die Wohnungen in der Größe von 56 bis 96 Quadratmeter verfügen über Gartenanteile, Terrassen oder Loggien. Baubeginn ist im Frühjahr 2017, die Bauzeit soll 18 Monate betragen. www.salzburg-wohnbau.at

Staatspreis Design 2017 ausgeschrieben

Alle zwei Jahre wird die Auszeichnung vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) an Kreative verliehen. Ausgezeichnet werden innovative Designlösungen für Konsum- und Investitionsgüter sowie für räumliche Gestaltung, an deren Realisierung heimische Unternehmen und/oder heimische Designer Anteil haben. Einreichungen sind in mehreren Kategorien bis 30. April 2017 möglich. www.staatspreis-design.at

Ballnacht mit vielen Besonderheiten

Foto: Jana Madzigon Auch beim 12. Immobilienball hat sich das Charity-Konzept „Netzwerken, Tanzen und Spenden“ bewährt: Der Gesamterlös des Balls in Höhe von 45.000 Euro ging heuer an die Ronald McDonald Kinderhilfe für das Projekt „Ein zweites Kinderhilfe-Haus in Wien“. Auf die Gäste warteten viele Überraschungen: Von einer Whiskey-Lounge über eine Cosmopolitan-Lounge mit Fußmasseuren und Stylisten für die Damen. Für musikalische Unterhaltung sorgten "The Immotionals" – sechs Musiker, die hauptberuflich in der Wiener Immobilien- und Baubranche tätig sind. Andy Lee Lang sorgte neben Wolfgang Dorer’s Jazztett, der Sunshine Band und vielen weiteren Künstlern für ausgelassene Stimmung in der Wiener Hofburg. www.immobilienball.at

Verstärkung bei OTTO Immobilien

Christoph Lukaschek (38) ist neuer Investmentchef bei OTTO Immobilen. Der gebürtige Deutsche war zuvor bei der Immofinanz AG und bei der Bank Austria Real Invest im Investment-Management erfolgreich tätig. www.otto.at

Nachhaltiger Schneckenschutz

Foto: Rosenfellner Mühle Die „Original Natürliche Schneckenbarriere“ der Rosenfellner Mühle startet in die zweite Saison. Die Barriere wirkt auf reiner Pflanzenbasis und ist für Kinder, Haus- und Nutztiere unbedenklich. Sie kann in normalen Beeten und Hoch- und Hügelbeeten, auf Rasenflächen und Gehwegen aufgestreut werden. www.rosenfellner.at

Baustoffe beeinflussen die Wohnqualität

Foto: Baumit Bauweise, Dämmung und Innenputze – diese drei Faktoren wirken sich am stärksten auf das Raumklima und die -luftqualität aus. Das haben die Ergebnisse des „Viva Forschungspark“ von Baumit gezeigt, die nun präsentiert wurden. Zwei Jahre lang haben Wissenschaftler aus Medizin, Bauphysik und -chemie gemeinsam über fünf Millionen Daten analysiert und bewertet. Die Anlage mit zehn Forschungshäusern im niederösterreichischen Wopfing ist das größte Forschungsprojekt für vergleichende Baustoffe in Europa. Die Ergebnisse werden in die Produktentwicklung einfließen, die Messungen gehen weiter: Im Jänner wurde der Park um zwei Gründerzeit-Ziegelhäuser, eines gedämmt und eines ungedämmt, erweitert. www.baumit.at