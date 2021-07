So baut man den Komposter für die Wohnung

Wirbellose Kriecher sind die Leidenschaft des BOKU-Studenten, der es nicht mehr ertragen konnte, seinen Biomüll inim Restmüll zu entsorgen. Sogar von schlaflosen Nächten berichtete er in der Puls-4-Show "2 Minuten 2 Millionen" und überzeugte Winzer, mit 25.000 Euro in das Start-up einzusteigen, das er mit seinem Bruder, einem Tischler, gegründet hatte.

Schleifen, Ölen, Bohren und Tapezieren stehen etwa an diesem Samstag auf dem Programm. Die Holzstücke sind schon passend zugeschnitten. Bis die Kiste fertig ist, dauert es ca. sechs bis sieben Stunden. Auch wenn die Anweisungen im Dialekt verständlich sind, freuen sich Do-It-Yourself-Neulinge über eine erneute Erklärung oder eine helfende Hand von David. Erfahrenere Teilnehmer haben den Dreh sofort raus, manche arbeiten zu zweit am Projekt.

Die Idee dahinter ist, einen Kompost für die Wohnung zu schaffen, der geruchlos und praktisch ist: Der Biomüll wird nicht "verschwendet", die Haustiere – 500 bis 2000 an der Zahl – verarbeiten ihn zu einer düngenden Flüssigkeit (Wurmtee) sowie zu fruchtbarem, wertvollem Wurmhumus. David nennt ihn "Schwarzes Gold". Gerade so viel, um damit Balkon- und Wohnungspflanzen zu "füttern".