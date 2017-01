Wohnen in der Nähe von Schönbrunn

Die BUWOG Group hat mit den Bauarbeiten für das Projekt „City Apartments“ im 12. Bezirk begonnen. Zehn Gehminuten vom Schloss Schönbrunn entfernt entstehen in der Rechten Wienzeile 144 freifinanzierte Eigentums- und Vorsorgewohnungen. Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Objekte mit einer Nutzfläche zwischen 46 bis 107 werden über eine Fußbodenheizung und Freiflächen verfügen. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2018 geplant. www.buwog.com

Bis Ende März einreichen und gewinnen

Foto: Kemastar/W&P Baustoffe Die w&p Baustoffgruppe zeichnet anlässlich des 10-jährigen Jubiläums herausragende Kema-Projekte aus. Damit soll die fachgerechte Verarbeitung des Materials gefördert werden. 24 Projekte treten in den Kategorien Creative&Cool, Smart&Functional, Safe&Strong und Pretty&Safe an. Detaillierte Informationen zur Anmeldung unter: www.kemastarward.com

Getanzt wird am 24. Februar

Foto: epmedia Zum zwölften Mal trifft sich die heimische und internationale Branche in den Prunksälen der ehemaligen kaiserlichen Winterresidenz der Wiener Hofburg zum Immobilienball. Abseits des Alltags wird in gemütlichem Ambiente mit Kollegen genetzwerkt. Zudem widmet sich der Traditionsball auch immer einem karitativen Aspekt, jährlich wird darüber abgestimmt, welches Projekt mit Immobilienbezug unterstützt werden soll. Heuer soll mit dem Gesamterlös der Eintrittskarten ein zweites Kinderhilfe-Haus in Wien der Ronald McDonald-Kinderhilfe errichtet. www.immobilienball.at

EHL rechnet mit moderatem Preisanstieg

Foto: EHL Sowohl die Wohnungsmieten als auch die Kaufpreise waren im vergangenen Jahr höher als erwartet. Weil in nächster Zeit einige Großprojekte fertig werden, sollte sich die Preisentwicklung nun aber stabilisieren. „Wir gehen davon aus, dass der Anstieg nicht wesentlich über der Inflationsrate liegen wird“, sagt Sandra Bauernfeind von EHL Immobilien. Auch im Bürobereich gibt es wieder mehr Angebot: Nach dem Rekordtief von 60.000 im Jahr 2016 kommen 2017 mit 160.000 fast drei Mal so viele Büroflächen auf den Markt. Da die Nachfrage nach modernen Erstbezugsflächen groß ist, prognostiziert EHL-Büroexperte Stefan Wernhart einen leichten Anstieg der Durchschnittsmieten auf etwas mehr als 14 Euro pro und stabile Spitzenmieten von 26 Euro pro . Er rechnet mit einer geringeren Leerstandsrate von 5,4 Prozent. www.ehl.at

Unterstützung für Kinder & Jugendliche

Foto: Umdasch Holding/Doka Die Umdasch Group macht sich für Projekte im Bereich Bildung und Wissensvermittlung stark. Ziel ist es, junge Menschen aus bildungsfernen Milieus zu fördern. Zudem wird der Josef-Umdasch-Forschungspreis jährlich im Wert von 50.000 Euro verliehen. www.doka.com

Ein Fertighaus für mehrere Parteien

Foto: Vario Haus Vario-Haus hat mit „Duplex“ neue Doppelhäuser im Sortiment, wo zwei oder drei Haushalte unter einem Dach leben können. „2016 haben wir um 50 % mehr Anfragen als in den Jahren zuvor gehabt“, sagt Firmenchef Josef Gruber. www.variohaus.at

Ab sofort neue Kooperationspartner

Der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft und die Immowelt AG sind mit Jahresanfang eine Partnerschaft eingegangen. „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. In den vergangenen acht Jahren hat sich immowelt.at als feste Größe in der heimischen Immobilienvermarktung etabliert“, erklärt ÖVI-Geschäftsführer Anton Holzapfel. Vor allem im Bereich der Vermarktung sollen heimische Unternehmen davon profitieren. www.ovi.at

Zu dritt und gestärkt in die Zukunft

Foto: Franz Neumayr Die BausparerheimGenossenschaft, ÖSW Wohnbauvereinigung und das Salzburger Siedlungswerk haben die Anteile der IMMO-Bank AG an der Salzburg Wohnbau übernommen. Damit erhöhen sie ihre Unternehmensbeteiligung auf 61 Prozent.