Wohnen am Fuße des Kahlenbergs

Die Rustler-Lounge am Unternehmensstandort in Wien Fünfhaus war bis auf den letzten Platz gefüllt. GeschäftsführerAlexander Scheuch lud Geschäftspartner, Kunden und Brancheninsider zu einem Expertengespräch mit dem Wiener Fachgruppenobmann für Immobilien- und VermögenstreuhänderMichael Piscecky. Gemeinsam mit Sabine Anzeletti und, beide Makler bei Rustler, wurde über die aktuellen Marktentwicklungen in der Bundeshauptstadt sowie über die neuen Herausforderungen für Bauträger, Immobilienvermittler und Stadtpolitik am Standortgesprochen. Geschäftsführerführte durch den Abend. www.rustler.eu