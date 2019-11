Wo kann ich das Nutzwertgutachten einsehen?

Ich habe meiner Mieterin die Nachzahlung der Betriebskosten im Mai übermittelt. Bisher hat sie nicht bezahlt. Was kann ich tun?

Betriebskosten werden in der Regel durch monatliche Pauschalen beglichen. Der Vermieter ist zudem verpflichtet, eine jährliche Betriebskostenabrechnung zu machen. Damit die Betriebskostenabrechnung rechtzeitig geltend gemacht ist, genügt eine Aufstellung der Ausgabenposten, die der Vermieter in dem betreffenden Abrechnungsjahr verrechnen will.

Die Betriebskostenabrechnung und damit eine allfällige Nachzahlung oder ein Guthaben werden – im Vollanwendungsbereich des MRG – mit dem übernächsten Zinstermin fällig. Erhalten Sie Ihre Abrechnung daher etwa im Mai, so ist die Nachzahlung mit der Juli-Miete zu leisten.

Kann ich eine Genossenschaftswohnung anmieten, obwohl ich eine Vorsorgewohnung besitze?

Mieter und Käufer von geförderten Genossenschaftswohnungen dürfen gewisse Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Diese sind je nach Bundesland und Förderungsart unterschiedlich. Je mehr Personen im Haushalt leben, desto höher ist die Grenze. Zudem muss ein dringendes Wohnbedürfnis vorliegen.

Es hängt von den Förderungsrichtlinien der jeweiligen Genossenschaft ab, was die konkreten Voraussetzungen sind, um förderungswürdig zu sein. Die meisten lehnen das Eigentum an anderen Wohnungen – auch wenn es sich hierbei um eine Vorsorgewohnung handelt – aber ab.