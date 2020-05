Wird schenken wirklich teurer?

Die Verwaltung ist verpflichtet, Einsicht in die Abstimmungszettel zu geben. Das Stimmverhalten der Eigentümer unterliegt nicht dem Datenschutz und darf nicht geheim gehalten werden. Das Recht zur Einsicht besteht aber erst, wenn die Äußerungsfrist geendet hat. Während dieser Frist steht es jedem Miteigentümer frei, seine Meinung zu ändern und anders abzustimmen. Nach dem Ende der Äußerungsfrist ist jeder an seine abgegebene Stimme gebunden. Die Frist für eine gerichtliche Beschlussanfechtung beträgt in Angelegenheiten der ordentlichen Verwaltung einen Monat ab Verlautbarung des Beschlusses. Innerhalb dieser Frist kann auch geltend gemacht werden, dass tatsächlich keine Mehrheit zustande gekommen ist. In Angelegenheiten der außerordentlichen Verwaltung kann der Beschluss darüber hinaus innerhalb von drei Monaten aus inhaltlichen Gründen angefochten werden.