Wiener Wolkenkratzer: Der neue Höhenrausch

Schon von Weitem ist das große Baufeld bei der Donaumarina am Wiener Handelskai zu sehen. Bagger heben Erde aus, ein Kran steht bereit. Am Bauzaun hängen die Logos der beteiligten Baufirmen. Nur ein kleines Werbeplakat gibt einen Hinweis, was auf dem 3600 Quadratmeter großem Grundstück entsteht: der Marina Tower, der mit rund 130 Metern höchste Wohnturm Wiens. „Der Weitblick vom Haus wird sensationell“, sagt Andreas Holler vom Wohnunternehmen Buwog.

In der Bundeshauptstadt entsteht derzeit eine neue Generation an Hochhäusern, vor allem Wolkenkratzer zum Wohnen. Projekte wie der Marina Tower, Triiiple am Donaukanal, The Marks in St. Marx und Hoho in der Seestadt Aspern werden die Skyline Wiens nachhaltig ändern. „Da Bauland knapp ist, sind Hochhäuser eine ideale Möglichkeit, um auf wenig Fläche mehr Wohnraum zu schaffen“, sagt Helga Mayer, Chefin der immo 360 grad, eine Tochterfirma des Österreichischen Siedlungswerk (ÖSW).

Immobilienexperten sprechen bereits vom neuen Segment der „Wohntürme“. In den nächsten Jahren kommen Hunderte Wohnungen in Turmprojekten auf den Markt. Weil Wien weiter wächst – die Zuwanderung beträgt etwa 1,3 Prozent im Jahr –, ist ein höheres Angebot an Wohnraum erforderlich. Helga Mayer: „Auch der Trend zu mehr Single-Wohnungen heizt die Nachfrage an.“

Manche Hochhaus-Projekte erzeugen allerdings durchaus Widerstand in der Bevölkerung – Stichwort Heumarkt. Auch bei der Entwicklung des Althan-Quartiers beim Franz-Josef-Bahnhof am Alsergrund wurden die vom Investor im Vorfeld angedachten Pläne für den Bau eines 126 Meter hohen Turms wieder fallen gelassen. Insgesamt aber ist der Trend zum vertikalen Verdichten, der in anderen europäischen Metropolen schon viel weiter fortgeschritten ist, in Wien nicht mehr aufzuhalten.

Doch wie hoch muss ein Haus sein, um überhaupt als Hochhaus durchzugehen? In Wien sind laut Bauordnung alle Gebäude ab 35 Metern als Hochhaus einzustufen. Gefühlt stellt sich ein Wolkenkratzer-Feeling erst ab 60 Metern Bauhöhe ein. International spielen Türme ab 100 Metern in der Hochhaus-Liga mit.

Der Marina Tower erreicht 130 Meter Bauhöhe und 39 Stockwerke. Er reiht sich zweifellos in die höchsten Büro- und Wohngebäude Wiens ein. Rund 500 Wohneinheiten sind geplant, dazu Infrastruktur wie Kindergarten, Ärzte, Nahversorger und Fitnesscenter. Außerdem wird der Handelskai samt Bahntrasse überplattet, sodass Bewohner und Anrainer einen Zugang zum Donauufer erhalten. Andreas Holler: „Die Preise für eine Wohnung beginnen bei 3800 Euro pro Quadratmeter und reichen bis 12.000 Euro brutto für Penthouse-Wohnungen.“