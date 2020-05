Wie viel kostet die Bauaufsicht?

Reinigung

Eine mittels Faxgerät übermittelte Rechnung erfüllt das Schriftformgebot ebenso wie eine per Post übermittelte Rechnung. Jedoch dürfen nur mit Zustimmung des Empfängers Rechnungen auf diesem Weg übermittelt werden. Die Zustimmung kann auch konkludent, also durch Bezahlung, erfolgen. Die Echtheit der Herkunft sowie die Unversehrtheit des Inhalts müssen hierbei gewährleistet sein, damit per Fax übermittelte Rechnungen für den Vorsteuerabzug geltend gemacht werden können. Zur Anerkennung des Vorsteuerabzugs ist die eingehende Telefax-Rechnung in ausgedruckter Form vom Rechnungsempfänger aufzubewahren. Bei allen anderen Übertragungsformen (zum Beispiel per eMail) ist bis Ende des Jahres noch eine qualifizierte elektronische Signatur erforderlich. Ab 1. 1. 2013 fällt dieses Erfordernis weg und es werden elektronisch übermittelte Rechnungen in Umsetzung der einschlägigen EU-Richtlinie den Rechnungen in Papierform gleichgestellt.