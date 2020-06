Wie kündigt man unbefristete Verträge?

Wohnungseigentümer

Schon die Möglichkeit einer Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen andererWohnungseigentümer verpflichtet den änderungswilligen, die Zustimmung aller anderen oder die Genehmigung des Außerstreitrichters einzuholen. Tut er das nicht oder setzt er sich über den Widerspruch eines anderenhinweg, handelt er in unerlaubter Eigenmacht, insofern rechtswidrig und kann im streitigen Rechtsweg zur Beseitigung der Änderung verpflichtet werden.Nicht genehmigungsbedürftig sind in diesem Zusammenhang grundsätzlich nur bagatellhafte Umgestaltungen, weshalb schon geringfügige Nutzungen gemeinschaftlicher Teile der Zustimmung allerbedürfen. Daher sind etwa das Aufstellen einer Bank, das Anbringen eines Schuhregals und die Inanspruchnahme der Fassade als genehmigungspflichtige Änderungen zu werten. Das Gleiche gilt für die Montage eines Klimageräts an der Fassade.



Ich möchte meine Eigentumswohnung umbauen und eine Öffnung für eine Türe in eine tragende Wand machen. Stimmt es, dass ich dafür die Zustimmung aller anderen Wohnungseigentümer und eine baurechtliche Genehmigung brauche?