Wie Home Stager Wohnungen besser in Szene setzen

Steigende Nachfrage

Vom Angebot des Maklers bis zum ersten Besichtigungstermin mit Kunden vergehe in der Regel eine Woche, so Wallner. „In der Früh rücken die Spediteure an, wir richten ein, dann kommt der Fotograf. Am nächsten Tag stehen die Fotos im Netz.“

Dass sich die stilvolle Aufbereitung von Immobilien für den Verkauf oder Vermietung rechnet, haben Makler und Bauträger in den USA und Skandinavien schon lange erkannt, in Österreich ist die Verkaufsförderungsmaßnahme erst seit knapp zehn Jahren Usus.

Aufgemöbelt verkauft sich besser

Eine Studie der Handelsschule Stockholm etwa belegt, dass sich durch Home Staging die Verkaufszeit einer Immobilie bis zur Hälfte reduzieren lässt. Wie schnell das Objekt verkauft oder vermietet werde, hänge aber auch von der Vermarktung und der Bepreisung ab, so Wallner.

„Stage-Wohnungen werden häufiger besichtigt, das führt wiederum zu einem schnelleren Abschluss.“ Der schwedischen Studie zufolge kann die erhöhte Nachfrage auch zu einer Steigerung des Verkaufspreises von zehn bis 15 Prozent führen.