Wie darf der Gemeinschaftsgarten genutzt werden?

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, diese zu beschränken. Der Verwalter hat aufgrund des Wohnungseigentumsgesetzes eine nach außen hin unbeschränkte Vollmacht, die Eigentümergemeinschaft in sämtlichen Angelegenheiten der Verwaltung der Liegenschaft betreffend zu vertreten. Eine Beschränkung derselben kann daher immer nur im Innenverhältnis wirksam sein. Um die Befugnisse des Verwalters im Innenverhältnis wirksam einzuschränken, ist eine Mehrheit erforderlich. Oft wird eine Bevollmächtigung über den Umfang der Verwaltung der Liegenschaft hinaus vorgesehen, derartige Bevollmächtigungen können von einzelnenWohnungseigentümern jederzeit widerrufen werden.

In unserem Haus wurden Büros in Wohnungen umgewidmet, die Nutzwerte wurden mit Sachbeschluss vor 15 Jahren neu festgesetzt. Ich habe versucht, die Anteilsberichtigung über ein Grundbuchsgesuch zu erledigen, was nicht gelungen ist. Es gibt keine Urkunde, in der die Miteigentümer der Berichtigung der Anteile zustimmen. Was kann ich tun?