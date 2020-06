Wohnungstüre: Wer zahlt die Reparatur?

Wer ist für die Reparatur der Wohnungstüre zuständig?

Nach dem Mietrechtsgesetz ist der Vermieter zwingend für die Erhaltung der allgemeinen Teile des Hauses zuständig. Zu den allgemeinen Teilen des Hauses zählen die Außenfenster und auch die Wohnungseingangstüre. Wenn daher eine Erhaltungsarbeit an der Wohnungseingangstüre notwendig wird, fällt diese in die Erhaltungspflicht des Vermieters. Weigert sich der Vermieter die Erhaltungsarbeit durchzuführen, kann der Mieter dies über einen Antrag in einem außerstreitigen Verfahren durchsetzen, in Wien bei der Schlichtungsstelle bei der Magistratsabteilung 50.



Ich möchte einen mündlichen Mietvertrag über ein Einfamilienhaus abschließen. Ist das ein Problem beziehungsweise kann es problematisch werden, den Mieter mündlich zu kündigen?