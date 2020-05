Wer einen Baum fällt, muss einen pflanzen

E ichen, Tannen, Kastanien – sie alle können mehrere Hundert Jahre alt werden. Wer einen Laub- oder Nadelbaum in seinem Garten pflanzen möchte, sollte sich diesen Schritt gut überlegen. Denn man wird womöglich eine sehr lange Zeit mit diesen Pflanzen verbringen. In Wien dürfen Bäume nämlich nur mit behördlicher Genehmigung gefällt werden. Nur Obstbäume und Bäume in Kleingärten darf man ohne Genehmigung entfernen. Bei allen anderen Laub- und Nadelbäumen kommt das Wiener Baumschutzgesetz zur Anwendung. "Hat der Stamm in einem Meter Höhe einen Umfang von 40 Zentimetern oder mehr, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, den Baum stehen lassen. Das ist die einfachste und kostengünstigere Variante. Zweitens, eine Genehmigung vom Magistratischen Bezirksamt zum Fällen einholen", sagt Christian Marth, Partner bei PHHV Rechtsanwälte und Leiter des Immobilienteams der Kanzlei.

Die Entfernung des Baumes wird genehmigt, wenn:

das Erreichen der Altersgrenze bzw. der Zustand des Baumes die Entfernung notwendig macht. Meist bestellt das Magistratische Bezirksamt einen Gärtnermeister von der MA 42 (Wiener Stadtgärten) als Sachverständigen.

es sich um Pflegemaßnahmen zur Erhaltung der übrigen (und wertvolleren) Bäume handelt.

der Baum bauliche Anlagen bzw. die körperliche Sicherheit von Personen gefährdet.

die Entfernung für die Verwirklichung eines Bauvorhabens notwendig ist.

das Fällen des Baumes behördlich vorgeschrieben wird.

Wurde die Entfernung eines Baumes bewilligt, ordnet das Magistrat eine Ersatzpflanzung an. In der Regel muss man für einen alten Baum, einen neuen pflanzen. "Das gilt aber nicht für Häuselbauer. Wird eine Baum-Entfernung zur Verwirklichung eines Bauvorhabens bewilligt, muss pro angefangenen 15 Zentimetern Stammumfang des alten Baumes – gemessen in einem Meter Höhe – ein neuer gepflanzt werden. Hat der Stamm einen Umfang von 46 Zentimetern, sind das vier neue Bäume", rechnet Marth vor.