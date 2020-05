Wer darf die Bäume beschneiden?

ORF

Die Verwaltung ist zuständig für die ordentliche Verwaltung der Liegenschaft, darüber hinaus darf sie nicht eigenmächtig handeln. Die Eigentümer können einen entsprechenden Beschluss fassen und der Hausverwaltung den Auftrag erteilen, die Gemeinschaftsantenne erweitern zu lassen.

Wenn Sie die Zustimmung der anderen nicht bekommen, könnten Sie bei Gericht die Zustimmung für eine eigene beantragen. Ich würde raten, dass Sie sich zuerst erkundigen, was so eine Erweiterung kosten wird.

Ich habe ein Geschäftslokal in einem Althaus vermietet. Der Mieter will das Geschäftslokal nun zur Gänze untervermieten, aber an eine andere Branche. Darf er das? Kann ich dann eine höhere Miete verlangen?