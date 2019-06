MARKTNEWS: Weltkongress der Fiabci in Moskau: Zweimal Gold für Österreich

Zwei österreichische Immobilienprojekte wurden beim eben zu Ende gegangenen 70. Fiabci-Weltkongress in Moskau mit dem World Prix d’Excellence in Gold ausgezeichnet. Die Gewinner sind: PopUp dorms in der Seestadt und das Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen in Hall.

Temporäres Studentenheim