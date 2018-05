Wasserschäden: Wer kommt für die Folgekosten auf?

Eine Eigentümerin, die sämtliche Wohnungen im Dachgeschoß bewohnt, hat eigenmächtig eine Tür im Stiegenhaus eingebaut und Allgemeinflächen abgesperrt. Besteht Anspruch auf Entfernung?

Die Wohnungseigentümerin des Dachgeschoßes hat ein Nutzungsrecht an den von ihr erworbenen Wohnungen, dieses endet allerdings bei der jeweiligen Wohnungstür. Die Einbeziehung von Allgemeinflächen stellt immer eine unzulässige Eigenmacht des Wohnungseigentümers dar, sofern nicht sämtliche Miteigentümer dem zugestimmt haben. Sich Teile des Stiegenhauses durch eine Tür anzueignen, um dadurch auch eine Erweiterung der Wohnungen zu erwirken, ist unzulässig weshalb diese von der Wohnungseigentümerin wieder entfernt werden muss.

Bei der Sanierung einer Wohnung oberhalb sind durch Fehler bei der Bodenverlegung rund 20 Wasserflecken an unserem Plafond entstanden. Müssen unsere Nachbarn für den Schaden aufkommen?

Der Verursacher wird Ihnen den Schaden ersetzen müssen. Dazu sollten Sie herausfinden, in welchem Auftrag die Arbeiten durchgeführt wurden. Hat der Mieter oder Wohnungseigentümer die Arbeiten beauftragt, so wäre mit diesem die Wiedergutmachung zu klären. Wurden sie durch die Hausinhabung oder Eigentümergemeinschaft in Auftrag gegeben, wäre die Hausverwaltung zu kontaktieren. Da bei Schadenersatz in der Regel lediglich der Zeitwert ersetzt wird und dieser bei älterer Malerei auch durchaus gering sein kann, empfehle ich einvernehmlich mit dem Verursacher eine Lösung zu suchen.