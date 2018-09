Was kann ich gegen den Küchengeruch im Stiegenhaus tun?

Ich bin Mieter einer Altbauwohnung in Wien. Vor einigen Monaten hat im Erdgeschoss ein Steakrestaurant eröffnet. Da die Restaurantbetreiber die Tür von der Küche zum Stiegenhaus fast immer geöffnet haben, ist die Geruchs- und Rauchbelästigung in unserem Stiegenhaus enorm. Die Restaurantbesitzer ignorieren meine Bitte, die Türe zu schließen. Was kann ich tun?

Sie haben mehrere Möglichkeiten, welche Sie auch nebeneinander nutzen können: