Wandgestaltung einmal anders

Rezepte in der Küche, Zeichnungen im Kinderzimmer: Mit Tafelfarbe können Oberflächen so gestaltet werden, dass die Kreide darauf haftet und sich auch wieder abwaschen lässt, dasselbe gilt für das Whiteboard. Wichtige Telefonnummern können im Heimbüro direkt an die Magnetwand gepinnt werden. Magnetfarben gibt es vor allem in Schwarz und Grautönen. Die zähflüssige Textur enthält Metallspäne, die eine magnetische Wirkung erzeugen. Die Fläche wird abgeklebt und mit einer Tiefengrundierung behandelt. „Beim Auftragen mit Pinsel oder Schaumstoffrolle muss klar sein, welches Gewicht die Magnete tragen sollen. Werden große Plakate aufgehängt, dann müssen viele Schichten aufgetragen werden“, empfiehlt Andreas Denner, Landesinnungsmeister der Maler und Tapezierer der Wirtschaftskammer Wien. Der getrocknete Magnetanstrich kann anschließend mit Dispersionsfarbe im gewünschten Ton überdeckt oder tapeziert werden.