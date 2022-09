Vienna Design Week: Neue Ansätze für traditionelles Handwerk

Wer an Kristallluster denkt, hat in der Regel den Behang vor Augen: Kunstvolle Glaselemente, die den Leuchten ihr Funkeln geben. Die Herstellung von Lustern kommt aber mit Glas allein nicht aus. Ohne Expertise in der Metallverarbeitung hängen selbst die schönsten Kristalle in der Luft. So sind Kristalllustermanufakturen wie die Firma Bakalowits in erster Linie Gürtler und Schlosser. In ihrem Passionswege-Dialog mit Bakalowits hatte Anna Zimmermann also ein Bild zurechtzurücken: Anstatt der sonst im Mittelpunkt stehenden Kristalle sollten einmal die üblicherweise dienenden Metallteile die Hauptrolle spielen.