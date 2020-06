Viel Neubau in Oberösterreich

Reihenhäuser genießen einen hohen Stellenwert in Oberösterreich. In Vöcklabruck sind die Preise für Reihenhäuser um 6,5 Prozent gestiegen. Nicht ganz so hohe Preisanstiege sind in Freistadt, Braunau und Gmunden zu verzeichnen. In Linz gab es ein Plus von 5,5 Prozent. Auch Baugrundstücke haben deutlich angezogen. In Linz, Freistadt, Wels/Land und Vöcklabruck sind sie bis zu 19 Prozent teurer geworden.

Stabil zeigt sich der Mietenmarkt. Die Mieten für gut ausgestattete Wohnungen sind zwar zwischen fünf und neun Prozent gestiegen, doch der restliche Markt in Oberösterreich weist wenig Bewegung auf.

„Der Zuzug von ehemaligen Pendlern in die Stadt ist fühlbar“, sagt Fachgruppenobfrau Michaela Nimmervoll. „Das betrifft vor allem schulpflichtige Kinder und ältere Personen, die nicht mehr so mobil sind und die soziale Infrastruktur der Stadt nützen wollen.“