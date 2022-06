Architekt Martin Tabernik

Dank der Expertise des Architekten Martin Tabernig bietet dieser nun großzügige Wohnräume, die zum Garten hin eine zusätzliche Lebensqualität ermöglichen. Das Holz dafür stammt aus dem eigenen Waldbestand. „Diese Eigenleistung war maßgeblich, dass es zu keiner Überschreitung des definierten Budgets gekommen ist“, so die Bauherrin. Im ehemaligen Stall unterhalb des Stadels, diskret und introvertiert wie früher, findet heute in den kühlen Räumen die Büroarbeit statt. Hier ist genug Platz und reichlich positive Energie für die insgesamt neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des familiären Unternehmens. Das bewusst klimaaktive Wohnerlebnis unter dem Projekttitel „Landluft“ wurde im Vorjahr mit dem Tiroler Gold-Sanierungspreis ausgezeichnet. Das freut den aus Imst in Tirol stammenden Architekten Tabernig doppelt: „Für mich ist dieses Revitalisierungsprojekt gelungen, da die Erwartungen an das Objekt erfüllt wurden und die Nutzer glücklich sind“.