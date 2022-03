Trend-Deko: Warum wir jetzt bunte Mohnblumen haben wollen

Die langstieligen Mohnkapseln werden von Hand geerntet, verarbeitet und mit umweltfreundlichen Lackfarben am Produktionsstandort im Tullnerfeld eingefärbt. „Die wasserlöslichen Lacke stammen aus Österreich und enthalten keine gesundheits- und umweltgefährdenden Lösungsmittel“, erklärt Baumühlner.

Vorerst sind die Kapseln in fünf kräftigen Farben über den Online-Shop erhältlich. Weitere sollen folgen, verrät Katharina Herzog, Kreativdirektorin von My Poppies: „Um flexibel bleiben zu können, gibt es diese Kapseln in begrenzter Stückzahl. Im Spätsommer sollen andere Farben kommen, eventuell auch größere Kapseln. Wir stehen mit My Poppies erst am Anfang. Wir wollen unser Sortiment laufend erweitern.“

So sollen neben den Rohstoffen im Laufe des Jahres noch verzehrfertige Mohnprodukte auf den Markt kommen, aber auch im Deko-Bereich ist Potenzial. Herzog: „Wir denken auch an eigene My Poppies Vasen, aber noch ist das Zukunftsmusik.“