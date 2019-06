Trend zum Alten: Vintagestücke sind gefragt wie nie zuvor

Für die einen sind Fundstücke eine gute Alternative zur Massenware der Möbelfilialisten, für andere wiederum ist es die Abkehr von einem Leben als Konsument, der stetig kauft und wieder wegwirft. Egal ob Möbelstücke aus den 50ern, Arbeitsutensilien aus einer anderen Zeit oder alte Mauerziegel: Sie alle sind kostengünstig oder gratis zu haben und bringen besonderes Flair in Wohnräume. Es gibt viele Menschen, die immer wieder nach interessanten Dingen Ausschau halten, oder darauf stoßen.

Oliver und Joanna Maclennan zeigen in ihrem Buch „Zuhause. Gefunden“, an welchen Orten man Fundstücke findet und wie diese in Szene gesetzt werden – 30 Sammler werden porträtiert. „Paradoxerweise sind es meist wunderschöne Sachen, die vergessen oder weggeworfen werden“, schreibt Oliver Maclennan. In verlassenen und verfallenen Fabriksanlagen oder am Recyclinghof finden sich Dinge aus einer anderen Zeit, denen Sammler neues Leben einhauchen. „Für viele steht die Geschichte des Fundstücks , die es mit seinen Beulen, Macken und Kratzern erzählt, im Mittelpunkt“, so der Autor.