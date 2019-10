Teurer Traum vom Haus

Die Käufer von Einfamilienhäusern investierten im ersten Halbjahr insgesamt 1,52 Milliarden Euro. Sie geben im Durchschnitt 248.689 Euro für ein Einfamilienhaus aus – das sind um 11.791 Euro oder fünf Prozent mehr als 2018. Im 5-Jahres-Vergleich sind die Kaufpreise in Österreich um 31 Prozent, in Graz um 18 Prozent, in Salzburg-Stadt um 15 Prozent, in Wien um 28 Prozent, in Innsbruck um 31 Prozent und in Bregenz um satte 68 Prozent gestiegen, ermittelte das Maklerunternehmen Remax auf Basis aller neu im Grundbuch verbücherten Kaufverträge.

Große Nachfrage, wenig Angebot

„Der Einfamilienhausmarkt hat in den vergangenen Jahren einen spürbaren Aufschwung erlebt. Die im ersten Halbjahr 2019 rückläufigen, aber noch immer sehr guten Verkaufszahlen, sind in erster Linie auf das geringere Angebot zurückzuführen“, sagt Bernhard Reikerdorfer, Geschäftsführer von Remax Austria. Die Anzahl der Kauf-Transaktionen ist in ganz Österreich im ersten Halbjahr um über zehn Prozent gesunken, da die Nachfrage größer ist als das Angebot am Markt. Bei den Kaufpreisen liegt Wien knapp vor Tirol, dann folgen Salzburg und Vorarlberg. Einfamilienhäuser im Burgenland kosten nur etwa ein Viertel dessen, was man für ein Haus in Tirol bezahlt.

Preistreiber Salzburg