Team 7, Holzlieferant von Steinway, wird 60

Heute sind 800 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt, in erster Linie Tischler, da ein Großteil der Arbeitsschritte immer noch Handarbeit ist. Es gibt zwei Möbelwerke, ein Plattenwerk, ein Sägewerk und eine Lagerhalle. Außerdem Geschäfte nicht nur in Österreich, sondern in aller Welt, etwa am Broadway und in Mumbai. „Diese Expansion wird auch in den nächsten Jahren weitergehen“, so der Team-7-Chef. In Wien hat Anfang März ein eigener Küchen-Flagshipstore am Franz-Josefs-Kai 47 eröffnet. Möbelstücke werden in 35 Länder exportiert, der Exportanteil liegt bei 84 Prozent. Das Unternehmen besitzt und bewirtschaftet sogar einen eigenen, 74 Hektar großen Wald.

Die Besonderheit des Naturholzmöbelherstellers liegt darin, dass nicht in Serie produziert wird. „Wir arbeiten in Losgröße eins“, so Emprechtinger, „produzieren auch Einzelstücke und haben keine Standardprodukte, sondern arbeiten auf Bestellung. Das Ergebnis sind sehr individuelle Möbel, die wir an die Kundenwünsche anpassen.“ So werden die Lamellen für ein Möbelstück nicht irgendwie zusammengefügt. „Mitarbeiter suchen bestimmte Stücke aus und arrangieren sie, wir nennen das‚Malen mit Holz‘.“ Interessierte Kunden könnten bei diesem Prozess auch dabei sein und hätten sogar ein Mitspracherecht.