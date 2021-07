Stil-Update

Gerade Linien , Symmetrie, neutrale Farben und der Einsatz unterschiedlicher Texturen prägen seit Jahren Kelly Hoppens Stil. Doch vor allem die "East meets West"-Philosophie machte sie berühmt. Hoppen hat den Stil, bei dem Elemente aus Asien und Europa gemischt werden, als Erste in das Interior-Design eingeführt. Ihre Handschrift hat sie in Flugzeugkabinen, Golfklub-Anlagen und Hotelzimmern hinterlassen. Und natürlich in Appartments, welche nicht selten Promis gehörten.

Die 53-Jährige blickt auf eine Karriere zurück, die so umfangreich ist, dass nicht einmal auf Wikipedia all ihre Projekte gelistet sind. Sie veröffentlichte sieben Bücher und gründete eine eigene Design-Schule, entwirft Wohn-Accessoires wie Tapeten, Möbel oder Lampen und moderiert auf Channel 5 eine TV-Show.