Stabile Möbel aus Beton

Beton anmischen

Als Grundausstattung benötigt man Kreativbeton, eine Schüssel zum Anrühren und einen Holzstab zum Umrühren. „Die größte Herausforderung ist das Anmischen der richtigen Konsistenz“, schreibt die Autorin des Buchs „Beton-Deko, vom Kerzenständer bis zum Beistelltisch“, Johanna Rundel. „ Beton ist sehr alkalisch und deshalb nicht besonders gut für eure Haut“, warnt sie. „Tragt bei der Arbeit daher immer Handschuhe.“

In die Form gießen

Es bietet sich an, wenn möglich im Freien zu arbeiten. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn etwas danebengeht. Wird Beton in eine Papierform gegossen, dann entzieht das Papier dem Beton das Wasser. Die Folge: Die Oberfläche des Dekoobjekts wird porös. Besser geeignet ist das wasserdicht beschichtete Papier von Milch- oder Saftpackungen (Tetrapack). Zum Einstreichen der Betonformen und als Trennmittel eignet sich Pflanzen- oder Silikonspray.