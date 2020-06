Spatenstich für neue Wohnhausanlage

Im Zentrum von Straßwalchen realisiert die Salzburg Wohnbau auf einer Grundstücksfläche von 5000 Quadratmetern eine Wohnhausanlage. In zwei Bauabschnitten entstehen insgesamt 70 Miet- und Eigentumswohnungen mit Größen zwischen 55 und 93 Quadratmeter. Jede Wohneinheit wird über eine Terrasse, einen Balkon oder eine Dachterrasse und über einen Tiefgaragen-Stellplatz verfügen. Um Betriebskosten einzusparen wird der Anschluss an das Fernwärmenetz mit einer Solaranlage kombiniert. Die ersten 39 Wohnungen sollen im Herbst 2015 an die Bewohner übergeben werden. www.salzburgwohnbau.at