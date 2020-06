So verteidigen Sie Ihr Zuhause gegen Tiere

Von Juli bis September sind die Wespen besonders aktiv. "Auf keinen Fall darf man selbst in einem Nest herumstochern oder Wasser in ein Erdwespen-Nest füllen", warnt Attensam.

"Es gibt harmlose Wespenarten, die kleine, kugelige Nester in Hecken und Sträuchern bauen und gute Schädlingsbekämpfer im Garten sind, weil sie andere Insekten wie Gelsen und Fliegen an ihre Larven verfüttern", erklärt Gottwald-Hofer. "Gefährlich sind nur zwei Arten: Die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe. Die bauen große Nester in Jalousiekästen, am Dachboden oder in der Erde. Das sind große Staaten mit mehreren 1000 Tieren." Die Entfernung von diesen Wespennestern sollte man einem professionellen Schädlingsbekämpfer, einem Imker oder der Feuerwehr überlassen.

"Hornissen stehen unter Naturschutz, die Nester dürfen daher nicht zerstört, sonder müssen umgesiedelt werden. In Wien gibt es dafür einen eigenen Beauftragten bei der Feuerwehr", erklärt Gottwald-Hofer.