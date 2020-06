So finden Sie die perfekte Wohnung

Vier Augen sehen mehr als zwei. Es ist daher ratsam, die Wohnung mit dem Partner oder Freunden zu besichtigen. Natürlich ist es sinnvoll, das Objekt öfter anzuschauen, denn am Abend und am Wochenende sieht es mit den Lichtverhältnissen und dem Lärmpegel womöglich anders aus als tagsüber und unter der Woche. In der Praxis ist das aber nicht immer möglich. „Bei höherpreisigen Mietwohnungen und bei Eigentumswohnungen sind häufigere Besichtigungen üblich“, sagt Wollein. „Bei günstigeren Mietwohnung wird man oft schon nach einem Termin eine Entscheidung treffen müssen. Vor allem Zwei-Zimmer-Wohnungen unter 600 Euro sind selten und sehr gefragt. Da muss man sich schnell entschließen.“

Gibt es sehr viele Interessenten, gewinnt man das Rennen um die Traumwohnung am besten mit seriösem Auftreten und Ehrlichkeit.Viele Vermieter fragen nach Beruf und Einkommen, um zu klären, ob sich der Interessent die Wohnung leisten kann. Es ist durchaus üblich, hier ehrlich zu antworten. Und wenn es trotz aller Bemühungen nicht klappt? Dann wird man bestimmt eine noch bessere Wohnung finden.