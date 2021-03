So belebt man Gemüse-Sorten wieder

Lauch, Zwiebel, Romanasalat aber auch exotisches Gemüse wie Avocado und Ingwer eignen sich hervorragend für den nachhaltigen Trend, der sich „Regrowing“ nennt. Auf Deutsch bedeutet das nichts anderes, als Gemüsereste wieder zum Keimen zu bringen. Wenn wir beim Kochen für beispielsweise einen Salat Frühlingszwiebel schneiden, landet der Strunk normalerweise im Abfall.

In ein Glas Wasser

Dabei steckt darin noch einiges an Kraft und Energie, die man durchaus nutzen kann. Anstatt den zirka fünf Zentimeter langen Strunk also wegzuwerfen, gibt man diesen in ein Glas oder eine kleine Schüssel mit kaltem Wasser. Das Glas stellt man dann am besten auf einen hellen Platz auf der Fensterbank und wechselt das Wasser alle zwei bis drei Tage. Nach einigen Tagen beginnen die Wurzeln bereits zu wachsen. Dann kann man die neu gewonnen Frühlingszwiebel in die Erde setzen. Etwas mehr Geduld braucht man beim Ziehen einer Avocado.

Kern zum Keimen bringen