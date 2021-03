Smarte Lösung für Parkplatz-Anbieter

Per Knopfdruck den perfekten Parkplatz in der Innenstadt finden – diesen Wunsch können Apps wie Payuca bereits seit einigen Jahren erfüllen. Über das Mobiltelefon lässt sich ein Parkplatz an einem von 60 Standorten in der Hauptstadt ganz leicht finden und sogar bis zu drei Stunden vorreservieren. Keine lästige Suche mehr, kein Verstopfen der Innenstadt durch Rundenziehen und dadurch auch ein verminderter CO 2 -Ausstoß.

Die Coronakrise hat nicht nur die Parkdauer im Schnitt um rund 30 % verlängert, sondern auch die Idee an sich relevanter gemacht: „Die Menschen arbeiten vermehrt im Homeoffice, wodurch Parkplätze in Zukunft noch flexibler zur Verfügung stehen müssen. „Genau diese Flexibilität bieten wir an“, sagt Dominik Wegmayer, Co-Gründer und Geschäftsführer der Park-App Payuca. Wer will schon einen Parkplatz dauerhaft mieten, wenn er nur mehr zwei Mal pro Woche im Büro ist?