Smart Buildings: Häuser, die mitdenken

36 Grad und endlich daheim. Ein angenehmer Luftstoß empfängt mich, bis ich abgekühlt bin – dem selbstlernenden Haus und der automatisch eingestellten Klimaanlage sei Dank. Im Stiegenhaus hängt statt eines Schwarzen Bretts ein digitaler Monitor, der in Echtzeit jede Quelle von Stromgewinn und -verbrauch wiedergibt. Die Klingel an der Tür kann, wenn gewünscht, umgeleitet werden – und zwar auf das Smartphone. Es klingelt also nicht mehr im Vorraum der Wohnung, sondern in der Hosen- oder Handtasche. E-Autos stehen vor der Tür und tanken ihre Akkus an der Ladestation ums Eck. Gespeist wird die elektrische Tankstelle durch die Fotovoltaikanlage am Dach, deren Energiegewinn das Haus mit Strom versorgt sowie eine Heizungsanlage betreibt.

Für die Bewohner im „Haus der Energiezukunft“ am Winzerweg in Eisenstadt gehört vieles davon seit zwei Monaten zum Alltag. „Das Haus ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich Wohnen in den kommenden Jahren verändern wird. Der Konsument wird zum Stromproduzenten grüner Energie“, sagt Michael Gerbavsits, Vorstandsvorsitzender der Energie Burgenland. Die Zusatzkosten für die Energieanlage betragen rund 25.000 Euro. Durch den Energiegewinn sparen die Bewohner allerdings langfristig. Sie generieren nämlich auch Daten. „Der Smart Meter übernimmt die digitale Aufzeichnung der Messdaten und löst den Stromzähler ab“, erklärt Walter Holzer, Gruppenleiter der Energiekonzepte bei Energie Burgenland. Dieser bietet eine neue Energiedienstleistung. Holzer: „Die Energieversorgung kann besser an den Kunden angepasst werden.“