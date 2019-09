Schwarz verkohltes Holz ist angesagt

Anschließend kann das Holz gebürstet, aber auf jeden Fall geölt werden. „Damit ist es gegen Fäulnis und Verwitterung geschützt“, weiß Landauf. Denn es bildet sich eine neue oberste Schicht, die es auch vor Insektenbefall schützt. Neu ist der Prozess des Verkohlens laut Josef Landauf aber nicht. Er sieht den Ursprung weniger in Japan als im ländlichen Raum. „Schon früher wurden Grenzzäune abgeflämmt, um sie haltbar zu machen.“ In Österreich sind in den vergangenen Jahren bereits einige Fassaden mit tiefschwarz verkohlten Lärchenholzlamellen entstanden, wie jene des Wohnhauses in den Weinbergen Niederösterreichs, geplant von Steinbauer architektur + design.