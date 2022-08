Schätze in alten Mauern: 150 Jahre alte Zeitkapsel in Stift entdeckt

Die meisten Zeitkapseln, die gefunden wurden, waren in „bemerkenswert gutem Zustand“, erzählt Wimmer. Das war auch bei der vor Kurzem in Klosterneuburg gefundenen Kapsel der Fall. Auch das Pergament war in ausgezeichnetem Zustand – was angesichts des Orts, wo sie aufbewahrt wurde, nicht erwartbar war. Denn in der goldenen Kugel herrschten Temperaturunterschiede von bis zu 100 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit schwankte in 80 Meter Höhe von nasskalt zu heiß und trocken.

Eine besondere Zeitkapsel wurde im Jahr 2012 unter dem marmornen Denkmal des gefallenen Soldaten auf dem Wiener Heldenplatz entdeckt: eine Kapsel, die der Bildhauer Wilhelm Fraß dort 1935 in den Sockel betoniert hatte. Sie enthielt brisante Schriftstücke: Fraß hatte eine NS-verherrlichende Botschaft hinterlassen, sein Assistent Alfons Riedel hingegen eine pazifistische. Beide sind heute im Heeresgeschichtlichen Museum ausgestellt.