Rechtstipp: Was kann ich gegen störenden Lärm tun?

Ich bin Wohnungseigentümer. Direkt neben meinem Schlafzimmer befindet sich eine Waschküche mit Waschmaschine und Trockner für alle Parteien. Der Raum wird Tag und Nacht benutzt und ich höre die Geräusche sehr stark in meinem Schlafzimmer, auch in der Nacht. Was kann ich tun?

Üblicherweise gibt es in Wohnungseigentumsanlagen Hausordnungen, die nach der Verkehrsübung insbesondere die Benützung der Gemeinschaftsanlagen wie Waschküchen regeln und Lärmbeeinträchtigungen in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr Früh sowie an Sonn- und Feiertagen untersagen.

Wenn es eine solche Hausordnung gibt und andere Bewohner sich nicht daran halten, indem sie außerhalb der vorgegebenen Zeiten Wäsche waschen und dadurch ungebührlichen Lärm verursachen, kann man gegen diese Personen mit einer Unterlassungsklage vorgehen.

Wenn keine Hausordnung besteht, kann eine solche nur durch die Mehrheit der Wohnungseigentümer festgelegt und beschlossen werden. Ein Minderheitenrecht auf Erlassung einer Hausordnung besteht nicht.

Möglicherweise hilft auch ein persönlich verfasster Aushang an der Waschküche, in welchem Sie Ihre Situation darlegen und um Einhaltung der Ruhezeiten im Sinne der nachbarschaftlichen Rücksichtnahme ersuchen.