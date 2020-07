Rechte und Pflichten von Gartenbesitzern

Gartenbesitzer haften, wenn ein morscher Baum, der auf ihrem Grund steht, ein Nachbarhaus beschädigt. Eigentümer trifft die Sorgfaltspflicht, den Zustand von Bäumen regelmäßig zu überprüfen und Äste zu entfernen oder Bäume zu fällen. Über die Grundstücksgrenze wachsende Wurzeln darf der beeinträchtigte Nachbar aus dem Boden entfernen, überhängende Äste abschneiden. Dabei steht das Überleben der Pflanzen jedoch im Vordergrund, es muss also fachgerecht vorgegangen werden. Eine Ausnahme bildet die Kletterpflanze Veitschi, wie mehrere Urteile belegen. Sie muss der Besitzer regelmäßig schneiden, damit sie nicht über die Zaun zum Nachbarn hinüberwächst. Schnittgut ist zu entsorgen, es darf nicht über den Zaun zum Verursacher gekippt werden. Führt der Baumbestand des Nachbarn zu einer übermäßigen Beschattung des eigenen Grundstücks, kann das „Recht auf Licht“ gerichtlich durchgesetzt werden. Auch hier gilt, dass die Einwirkungen das ortsübliche Ausmaß überschreiten müssen und dass sie zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Benutzung des Grundstücks führen. Das Baumschutzgesetz, das vor allem in Wien sehr streng ist, schreibt vor, dass man Bäume nicht beliebig fällen darf und eventuell zu Ersatzpflanzungen verpflichtet werden kann.

Jeder Besitzer kann frei entscheiden, ob er seinen Grund einfrieden will. Während vor allem bei Wiesen und Äckern eine Einzäunung nicht üblich ist, ist sie in privaten Gärten weit verbreitet. Werden Begrenzungen errichtet, hat jeder auf der rechten Seite des Grundstücks, gesehen vom Haupteingang, für die nötige Abschließung seines Grundstücks zu sorgen. Die Vorschriften in den Bauordnungen der einzelnen Bundesländer regeln die Details, zum Beispiel ab welcher Höhe eine Baubewilligung erforderlich ist. Mauern oder Hecken, die sich genau an der Grundstücksgrenze befinden, gehören beiden Nachbarn gemeinsam, die Erhaltungsarbeiten müssen sie sich teilen. Errichtet ein Liegenschaftsbesitzer auf seinem Grund eine Einfriedung, dann ist er Alleineigentümer und hat für die Instandhaltung zu sorgen.