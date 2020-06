Raucher am Gang: Was kann ich tun?

Ich wohne in einem Althaus. Mein Nachbar hat wie ich eine Gangküche. Er raucht regelmäßig in seiner Küche bei geöffnetem Fenster und der Rauch zieht so in meine Küche. Hin und wieder raucht er auch auf dem Gang. Ich fühle mich dadurch belästigt. Kann ich etwas dagegen unternehmen?

Wenn der direkte Kontakt mit dem Nachbarn zu keiner Beendigung der Beeinträchtigungen führt, könnten Sie die Hausverwaltung von dem Problem informieren. Möglicherweise enthält die Hausordnung Regelungen über ein Rauchverbot auf dem Gang und im Stiegenhaus. Jedenfalls darf ein Mieter den Mitbewohnern im Haus das Zusammenwohnen durch ein rücksichtsloses Verhalten nicht verleiden.

Ich bin Mieterin in einer Altbauwohnung. Vor vielen Jahren wurde mir die Benützung des Gartens vertraglich zugesichert. Im Garten steht eine große Linde, die nun von einer Firma von Schmarotzerpflanzen befreit wurde. Die Kosten dafür wurden mir verrechnet. Ist das rechtens?