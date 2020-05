Quell der Kraft: Beauty-Lounge in Leoben

"Es war vorrangig, den Innenraum subtil zu strukturieren, intime Bereiche für die verschiedenen Produkte zu schaffen, ohne gleichzeitig auf Großzügigkeit zu verzichten", erklärt Martin Fluch. Farben, Oberflächen und Lichtgestaltung markieren, wo eine Zone endet und eine andere beginnt: So wurde etwa der Power-Plate-Bereich in kräftigem Rot gestrichen, während sich der Raum für das Bewegungstraining IQFit in ruhigem Lindgrün zeigt. Die Fitnessgeräte präsentieren sich dabei fast wie Skulpturen im Raum. www.innoarch.at



Beautylounge, Turmgasse 13, 8700 Leoben, Tel. 03842/218 88

www.beautylounge-leoben.at