Pritzker-Preis für Architektur geht an Arata Isozaki

Der Architekt hat weltweit mehr als hundert Bauten umgesetzt. Zu den bekanntesten zählt das Museum of Contemporary Art in Los Angeles, das olympische Stadion in Barcelona, die Schanghai Symphony Hall in China, den Allianz-Turm in Mailand und die Daimler-Benz-Hochhäuser in Berlin, die gemeinsam mit weiteren Architekten entstanden sind.

Pritzker-Preis für sein Lebenswerk