ORF Zentrum erhält Neubau mit Newsroom

Seit 50 Jahren ist das Auktionshaus Christie's in Österreich vertreten. Zum Jubiläum steigt das Tochterunternehmen Christie's International Real Estate mit dem Wiener Partner Avantgarde Properties in den Wiener Wohnungsmarkt ein. Das Unternehmen ist auf Luxusimmobilien spezialisiert. Mithilfe des Christie's Netzwerkes, das Anbieter in 46 Ländern umfasst, sollen exklusive Liegenschaften international vermarktet

werden. www.avantgardeproperties.com