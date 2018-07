OGH-Urteil: Recht auf Licht und Luft im Garten

Die hohen Bäume des Nachbarn werfen lange Schatten auf das Grundstück. Sonnenstrahlen verirren sich von dieser Seite praktisch nie auf die Rasenfläche. Die Frage ist: Haben Hausbesitzer ein Recht auf Licht?

Der aktuelle Fall: Die Nachbarin hatte 1991 eine 37 Meter lange Hecke aus 70 Fichten gepflanzt, die direkt an das Nachbargrundstück angrenzt. Das Grundstück hat der Kläger 2010 erworben. Mittlerweile ist die Hecke zwölf bis 15 Meter hoch. Auf dem Grundstück des Klägers grenzt sie an eine fünf Meter breite Rasenfläche, an die das Reihenhaus mit Mietwohnungen anschließt. Der Eigentümer reichte Klage ein, und forderte von der Nachbarin, den von den Bäumen ausgehenden Entzug von Licht zu unterlassen. Die Bepflanzung sei ortsunüblich, der Schattenwurf führe zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung. Die beklagte Nachbarin argumentierte, die Pflanzung sei vor langer Zeit vorgenommen worden. Der Kläger habe von der Hecke gewusst, als er das Grundstück gekauft hat. Die Grundstücke liegen in einem Wohngebiet mit Einfamilienhäusern, das durch Laubbäume, Laubhecken und Obstbäume geprägt ist: Diese erreichen nicht annähernd die Höhe der Fichtenhecke der Beklagten.