Novelle erschwert Spekulation bei Wohnungen

15 Jahre Verkaufsverbot

Neu geschaffen wird der Paragraf 15i, der das schon bestehende Vorkaufsrecht beziehungsweise Weiterverkaufsverbot von per Kaufoption nachträglich übertragenen Wohnungen auch im Fall der sofortigen Übertragung regelt. Wie bei der Übertragung per Kaufoption soll künftig auch hier ein 15-jähriges Verkaufsverbot sowie ein so lange geltendes Rückkaufrecht für den verkaufenden gemeinnützigen Bauträger gelten. Außerdem darf eine solche Wohnung 15 Jahre lang nur zum Richtwert ohne Zuschläge vermietet werden.

Ausgenommen von dieser Regelung, die nun beschlossen wurde, sind Übertragungen an Ehegatten, eingetragene Partner, Kinder, Enkelkinder oder Geschwister. Dasselbe gilt auch für Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten, sofern die Lebensgemeinschaft seit mindestens drei Jahren besteht.