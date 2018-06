News aus der Immobranche: Hoteleröffnungen und Gewinnspiele

Klinikneubau in Mödling fertiggestellt

Die Türen wurden am 16. Mai geöffnet und Interessierte konnten sich Einblick in die neuen Räume des Klinikneubaus Mödling verschaffen. Das Krankenhaus beherbergt ab sofort ein Eltern-Kind–Zentrum und eine Neonatologie im Pavillon B. Im Pavillon C befindet sich die Physiotherapie und die Intensivstation. „Der Neubau war neben dem laufenden Betrieb sehr herausfordernd“, erklärt Evelyn Parnigoni, Bauprojektmanagerin bei DELTA. www.klinikneubau.at