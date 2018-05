Neuigkeiten aus der Immowelt: Diese Woche mit 360°-Blick

Cäsar würdigt herausragende Leistungen

Seit 2016 haben die Interessensvertretungen FIABCI, ÖVI, RICS, Salon Real und der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO die inhaltliche Leitung des Immobilienawards Cäsar inne. Der Cäsar wird für herausragende Leistungen in der Immobilienwirtschaft für das vergangene Jahr vergeben. Die Vertreter der Verbände wählen aus allen Bewerbungen jeweils drei Finalisten in sieben Kategorien. Der Preis wird am 18. September 2018 verliehen. www.immoaward.at