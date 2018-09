Neues OGH-Urteil zu Urlauber als Untermieter

Richtungsweisendes Urteil

Der OGH hat in dem konkreten Fall Wucher festgestellt, weil die Hauptmieter durch die Untervermietung pro Tag um etwa 190 bis 250 Prozent mehr einnahmen, als sie selbst für die Wohnung pro Tag aufwenden mussten. Das Höchstgericht zog die Grenze der Zulässigkeit bei 100 Prozent.

Mit diesem richtungsweisenden Urteil bezieht der Oberste Gerichtshof zum Thema gewinnbringendes Weitervermieten von Wohnungen Stellung. Will ein Mieter seine Wohnung teuer an Touristen untervermieten, braucht er dazu die Zustimmung des Vermieters, die eine „unverhältnismäßig hohe Gegenleistung“ erlaubt, so der OGH.