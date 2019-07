Neues Hotel: Hoch hinaus in Salzburg

Im zweithöchsten Gebäude Salzburgs, das im Frühling fertiggestellt wurde, lädt ein neues Hotel zum Nächtigen ein: das fünfte Arte-Hotel der österreichischen IPP Hotelgruppe (die schon Hotels in Wien, Linz, Krems und Kufstein hat). Die Stahl-, Beton- und Glaskonstruktion des Neubaus mit dem Namen Perron (französisch für Bahnsteig) wurde direkt am Hauptbahnhof in Salzburg errichtet. Der Vorteil: in nur zehn Minuten zu Fuß ist man im Zentrum.

Zwei Baukörper

Das Hotel-, Büro- und Geschäftsgebäude ist ein Projekt der Ing. Hans Bodner Baugesellschaft mbH & Co KG, die Pläne stammen vom Salzburger Büro Halle 1 mit Architekt Gerhard Sailer. Verbaut wurde ein nur 15 Meter breiter Bauplatz, entstanden sind nach zwei Jahren Bauzeit zwei Baukörper – ein fünfgeschossiger Flachbau, der Büroflächen und Geschäftslokale beherbergt, und das Hochhaus, wo das Hotel untergebracht ist.

13 Etagen, 120 Zimmer