Neues aus der Immobranche: Preisverleihungen und Sommerfeste

Cäsar kürt Sieger in acht Kategorien

Bereits zum zwölften Mal wird der Cäsar am 18. September 2018 für herausragende Leistungen in der Immobilienwirtschaft in den acht Kategorien Bauträger, Immobilienverwalter, Immobiliendienstleister, Immobilienmanager, Makler , Small Diamond, Cäsar International und Lebenswerk verliehen. Eine 24-köpfige Fachjury wählt derzeit die Finalisten der einzelnen Bereiche aus. www.immoaward.at